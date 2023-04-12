دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى السعودية، الأربعاء، في "زيارة عمل" هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى المملكة منذ عام 2011.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المقداد وصل إلى مدينة جدة تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

كان في استقبال وزير الخارجية السوري نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي حرص بلاده "على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي"، في اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

تأتي زيارة المقداد إلى السعودية قبل يومين من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، الجمعة، في جدة، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء.

عضوية سوريا في الجامعة العربية مُجمّدة منذ عام 2011، بعد تحول الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد إلى العنف، وانزلاقها إلى نزاع مسلح.