أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – احتفى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأنباء استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، الأربعاء، وذلك بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريبا.

وكتب سوليفان في بيان: "تعمل الولايات المتحدة منذ قدوم إدارة بايدن على تشجيع التكامل الإقليمي وخفض التصعيد والتقارب بين شركاء الولايات المتحدة".

وأردف مستشار الأمن القومي الأمريكي قائلا: "وحدة مجلس التعاون الخليجي بالكامل، والذي تعد البحرين وقطر من أعضائه الرئيسيين، خطوة مهمة أيضًا نحو إنشاء منطقة شرق أوسط أكثر استقرارًا وازدهارًا، بما في ذلك من خلال ترتيبات تجارية واقتصادية ودفاعية أكثر تكاملاً".

وأعلنت البحرين وقطر عن هذه الخطوة في بيان مشترك من وزارتي خارجيتيهما بعد أن عقدت لجنة المتابعة البحرينية القطرية اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف سوليفان في البيان: "تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع جميع شركائنا بينما نطور هذه الرؤية المشتركة لمنطقة أكثر تكاملاً واستقرارًا وازدهارًا، والتي تخدم في النهاية مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي".