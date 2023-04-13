السعودية.. ضبط أكثر من 3 ملايين قرص مخدر في شحنة بطاطا

الشرق الأوسط
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السعودية.. ضبط أكثر من 3 ملايين قرص مخدر في شحنة بطاطا
جانب من الأقراص المخدرة في شحنة البطاطا Credit: twitter/SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  أعلنت السلطات السعودية، الخميس، ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا.

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وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 3 ملايين و636 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف: "تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم 3 مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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