السعودية.. ضبط أكثر من 3 ملايين قرص مخدر في شحنة بطاطا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 3 ملايين و636 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف: "تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم 3 مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".