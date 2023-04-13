الجيش السوداني يوجه تحذيرا لقوات الدعم السريع من "صراع مسلح"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حذر الجيش السوداني قوات الدعم السريع في البلاد، من أن تعبئة القوات داخل الخرطوم ومدن سودانية أخرى دون تنسيق مع الجيش قد يؤدي إلى صراع مسلح بين الجهتين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبدالله، في بيان مصور الخميس: "تمر البلاد بمنعطف خطير والخطر يتزايد مع حشد قوات الدعم السريع بالعاصمة وبعض المدن" بدون التنسيق مع القوات المسلحة السودانية أو موافقتها.

وقال عبد الله إن تصرفات قوات الدعم السريع السودانية زادت التوتر مع الجيش السوداني وأن القوات "انتهكت القانون بشكل واضح" ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسام.

وأصدرت قوات الدعم السريع بيانا، الأربعاء، قالت فيه إنها "قوة وطنية منوطة بالقيام بمهام وواجبات وطنية يضمنها لها القانون".

وأضافت القوات في بيانها: " تؤكد قوات الدعم السريع انتشارها وتنقلها في جميع أنحاء البلاد، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومكافحة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب والمخدرات والجرائم، ومواجهة عصابات السطو المسلح أينما وجدت".