حركة النهضة تعلق على اتهامات أحد قادتها للجيش التونسي بـ"عدم الحياد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تبرأت حركة النهضة التونسية من انتقادات كان قد وجهها القيادي بالحركة رفيق عبد السلام للجيش الوطني التونسي ومن اتهامه له بـ"عدم الحياد"، وقالت إنها تحترم المؤسسة العسكرية، بحسب بيان للحركة نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات).

واعتبرت الحركة في بيانها، الأربعاء، أنّ "ما صدر من تدوينات تجاه المؤسسة العسكرية من أحد قياديي الحركة لا تمثلها"، في إشارة إلى رفيق عبد السلام القيادي بالحركة، وشددت على أن مواقف حزب حركة النهضة الرسمية يعبر عنها فقط رئيس الحزب وناطقه الرسمي.

وقالت حركة النهضة التي تمثل الذراع السياسي للإخوان المسلمين في تونس إن "مواقفها ثابتة في احترام المؤسسة العسكرية وتثمينها لدورها في حماية الثورة ومسارها الانتخابي وفي الحرب على الإرهاب"، بحسب البيان.

كما أهابت الحركة في بيانها بـ"القوى الوطنية ورموز الدولة ومؤسساتها للحفاظ على حيادية القوات الحاملة للسلاح والنأي بها عن الخلافات والتجاذبات السياسية".

وكان عبد السلام، صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزير الخارجية الأسبق، قد وجه انتقادات للمؤسسة العسكرية، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "الحقيقة التي يجب أن تُقال ودون مواربة هي أن مقولة حياد الجيش التونسي وابتعاده عن السياسة كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب أن يتم التوقف عن ترويجها"، حسب قوله.

وزعم عبد السلام أن الجيش "حرك دباباته للانقلاب على الدستور والمؤسسات، وما كان بمقدور سعيد إحكام قبضته على السلطة من دون دعم الجنرالات وإسنادهم"، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.