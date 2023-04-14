الصدر يعلن تجميد "التيار الصدري" ويغلق حسابه على تويتر ويكشف الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رجل الدين الشيعي العراقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، تجميد تياره وإغلاق حسابه على تويتر حتى إشعار آخر.

وكتب الصدر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أن أكون مصلحا للعراق... ولا أستطيع أن أصلح (التيار الصدري) فهذه خطيئة".

وتابع زعيم التيار الصدري قائلا: "وأن أستمر في قيادة (التيار الصدري) وفيه (اهل القضية) وبعض من (الفاسدين) وفيه بعض الموبقات... فهذا أمر جلل".

وأردف الصدر قائلا: "فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و(براني السيد الشهيد) لمدة لا تقل عن سنة لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربي أولا وأمام والدي ثانيا".

وأضاف زعيم التيار الصدري قائلا: "كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) إلى ما بعد عيد الفطر على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فورا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فوالله قد سئمتهم وسئموني"، حسب قوله.

ونشر الصدر تغريدة لاحقة كتب فيها: "الحساب مغلق إلى إشعار آخر"، حسب قوله.