دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، المفاوضات مع الوفد السعودي بحضور الوفد العُماني بأنها اتسمت بـ"الجدية والإيجابية"، الجمعة.

وكتب عبدالسلام عبر صفحته الموثقة على موقع تويتر: "أنهت الوفود أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق إن شاء الله تعالى"، حسب قوله.

وتابع الناطق باسم الحوثيين قائلا: "متقدمين بالشكر الجزيل للأشقاء في سلطنة عمان لما بذلوه من جهود مسؤولة لتذليل الصعاب ودعم خيار السلام".

وكان الصليب الأحمر الدولي أعلن الجمعة بدء عملية تبادل الأسرى بين مدن سعودية ويمنية تحت إشرافه.

والتقى وفد عُماني سعودي مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مساء الأحد، في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكتب السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، على صفحته الرسمية على موقع تويتر في 10 أبريل/نيسان: "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".