دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء إشرافه على عملية تستغرق أياما لتبادل الأسرى في اليمن، الجمعة، وذلك بعد زيارة وفدين سعودي وعُماني إلى صنعاء لإجراء مفاوضات مع الحوثيين.

وكتب الصليب الأحمر الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد بدأنا عملية إنسانية تستمر عدة أيام لنقل ما يقرب من 900 محتجز بسبب النزاع في اليمن".

وأضاف الصليب الأحمر بالقول: "قام فريقنا بتقييم الحالة الصحية للمعتقلين وللتأكد من لياقتهم للسفر".

وتابع الصليب الأحمر: "سيتم نقل المعتقلين جواً من وإلى عدة مدن في اليمن والسعودية. سترافقهم فرقنا، وتشرف على النقل وتلبية أي احتياجات طبية".

وأردف الصليب الأحمر بالقول: "مئات العائلات التي مزقها النزاع يتم لم شملها خلال شهر رمضان المبارك، بصيص أمل وسط المعاناة الشديدة".

وأضاف الصليب الأحمر: "رغبتنا العميقة هي أن توفر عمليات الإفراج عن المعتقلين هذه الزخم لحل سياسي أوسع"، حسب تعبيره.