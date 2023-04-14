أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق متظاهرين فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى في القدس الجمعة قبيل صلاة الفجر بالهراوات والقنابل الصوتية، بحسب روايات شهود عيان ومقطع فيديو حصلت عليه CNN.

وأظهرت المقاطع التي أُرسلت للصحفيين، مواجهة بين الشرطة الإسرائيلية وعدد من الفلسطينيين بالقرب من حشود كبيرة من مصلين تجمعوا حول منطقة المسجد الأقصى.

ويبقى سبب اشتعال المواجهة غير واضح، لكن يظهر استخدام الشرطة للهراوات ضد عدد من المتجمعين قبل إلقاء قنابل صوتية على عدد كبير من الناس.

وقال شهود عيان إن القنابل الصوتية والهراوات استخدمت بعد أن قامت شرطة الحدود الإسرائيلية "بإغلاق بوابات" المجمع حول الأقصى في محاولة لمنع المصلين من دخول المسجد لأداء صلاة الفجر.

وخلال المواجهة، يُسمع صوت الحشود وهي تهتف: "على القدس رايحين... شهداء بالملايين... الله أكبر".

وحاولت CNN التواصل مع الشرطة الإسرائيلية للحصول على تعليق حول الاشتباكات لكنها لم تتلق ردا بعد.

الأسبوع الماضي، نفذت الشرطة الإسرائيلية عمليتين عنيفتين في مجمع المسجد الأقصى والذي يُعتبر أحد أقدس الأماكن في الإسلام ويُعرف باسم "جبل الهيكل" وهو الموقع الأكثر قداسة في اليهودية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة الإسرائيلية وهي تضرب المصلين المسلمين بالهراوات وهم يصرخون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اقتحمت المسجد نفسه بعد أن "تحصن المئات من المشاغبين ومدنسي المسجد أنفسهم" بالداخل وألقوا الألعاب النارية والحجارة عليهم.