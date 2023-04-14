صورة أرشيفية لجلسة قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض في 10 ديسمبر /كانون الأول عام 2019.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت السعودية ومصر والإمارات والكويت ومجلس التعاون الخليجي، الخميس، بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين، ودولة قطر، التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض، الأربعاء.

وكانت قد أعلنت لجنة المتابعة القطرية- البحرينية، في اجتماعها الثاني، بالرياض، مساء الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.

وكانت البحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في عام 2017، ضمن دول الرباعي العربي التي تضم السعودية ومصر والإمارات، بعد اتهامهم الدوحة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلا أنه بعد قمة العلا في السعودية عام 2021، تصالحت تلك الدول ما عدا البحرين، مع قطر وأعادت علاقتها الدبلوماسية وأنهت مقاطعتها لقطر.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية "عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف البيان: "وتنوه وزارة الخارجية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة".

ورحب وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس، باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، مؤكدا أن الخطوة المهمة تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال وزير خارجية الإمارات، إن "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة".

ومن جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر.

وبحسب ما ذكرت (واس)، فقد أشاد البديوي "بهذه الخطوة المباركة التي تأتي انطلاقاً من توجيهات قادة دول مجلس التعاون، في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني 2021، والتي تجسد حرص القادة، على مستقبل وكيان مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعماً لمسيرته المباركة".

ورحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية- البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قطر والبحرين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن مصر "أكدت دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أية تحديات قد تعتريها، مثنيةً على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة".

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، في بيان، عن ترحيب ومباركة الكويت للاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إعادة فتح سفارات البلدين بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة البحرينية- القطرية الثاني في الرياض.

وأكدت الوزارة، أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).