دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، إحباط تهريب 10 ملايين حبة كبتاغون، كانت في طريقها من لبنان إلى السنغال ومنها إلى المملكة العربية السعودية.

وقال مولوي، عبر حسابه على تويتر، إن "شعبة المعلومات أحبطت تحضير عملية تهريب حوالي ١٠ ملايين حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية".

وأضاف: "بناء على معلومات توفرت لرئاسة الشعبة حول قيام المطلوب للقضاء ج.ش بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد أعضاء الشبكة ومستودع البضاعة بمنطقة القبة – طرابلس".

وتابع بالقول: "نتيجة الرصد والمتابعة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية خاطفة وأوقفت بشكل متزامن في منطقة القبة ٤ لبنانيين خلال قيامهم بتحميل البضاعة داخل الكونتينرات تمهيدا لنقلها إلى مرفأ طرابلس"، مشيرا إلى أنه "يتواصل التحقيق معهم ويجري العمل على تحديد متورطين آخرين"