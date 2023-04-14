دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضحت الأميرة السعودية موضي بنت خالد آل سعود، تفاصيل استبعاد الشيخ عادل الكلباني من الإمامة في مسجد الملك خالد، مشيرة إلى أنه لم يخبرهم عندما قرر الانتقال إلى الحرم المكي.

وقالت الأميرة مضوي بنت خالد في مقابلة عبر "الليوان" مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، عن الكلباني: "كان لديه صوت جيد ويأتي الناس من أجل الاستماع إليه، وقبل رمضان على طول تلقى أمرا بأن يذهب وذهب ولم يكن هناك أحد يقوم بمقامه (في جامع الملك خالد) ولم نكن نريد أن يأتي أي أحد".

وتابعت الأميرة بالقول: "الحمدلله ربي زودنا من مسجد بن عمار إماما ممتازا وهو الشيخ خالد بن الجليل وتولى المهمة مكان عادل ممتازا وعاقلا ومهتما ولديه صوت جيد".

وعند سؤالها عما إذا كانت العائلة قد انزعجت من ذهاب الشيخ عادل الكلباني، أجابت الأميرة بالقول: "لا، إذا كان قد تلقى أمرا بالذهاب فليذهب لكن عليه أن يخبرنا"، وأكدت أن العائلة غير منزعجة وقد وجدوا إماما جيدا.