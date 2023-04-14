السعودية.. المحكمة العليا تحدد موعد تحري هلال شهر شوال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعت المحكمة العليا في السعودية، الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شوال، مساء الخميس المقبل، الموافق 29 من شهر رمضان الحالي.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية إنها "تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحرّي رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الخميس، 29/ 9 / 1444هـجرية -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 أبريل 2023 ميلادية".

وأضاف البيان: "وترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته بها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة".

وأوضحت المحكمة العليا "أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان التي تم تشكيلها في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين"، بحسب البيان.