هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرق الغردقة ومعهد البحوث الفلكية يصدر بيانا

الشرق الأوسط
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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرق الغردقة ومعهد البحوث الفلكية يصدر بيانا
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة الغردقة المصرية، السبت، دون وقوع ضحايا أو خسائر مادية، بحسب ما أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان.

وأوضح البيان أن "محطة الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية في تمام الساعة 1:28:26 قبل فجر يوم السبت".

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن "الهزة الأرضية جاءت بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 23 كيلو مترا".

وأضاف القاضي، أنه "لم يرد للمعهد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، أو ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية".

ورُصدت الهزة الأرضية على بعد 37 كيلومترا شمال شرق الغردقة.

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