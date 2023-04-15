بعد تداول فيديو قاعدة مروي.. بيان للجيش المصري عن قواته في السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الجيش المصري إلى الحفاظ على أمن وسلامة قواته المتواجدة في السودان، بعد إعلان قوات الدعم السريع شبه العسكرية احتجازها عدد من عناصر القوات المصرية في قاعدة مروى شمالي البلاد، التي على هامش اشتباكاتها الدائرة على مدار اليوم مع الجيش السوداني.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في بيان، السبت: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان".

وأضاف المتحدث أنه "جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية"، داعيًا إلى "الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية" .

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قوات الدعم السريع في صفحاتها عبر الشبكات الاجتماعية، قائلة: "كتيبة من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي".

في وقت سابق، السبت، أعلنت مصر أنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان"، على إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ودعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان "كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن".

واتهم الجيش السوداني في بيان "قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها".