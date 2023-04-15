دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية في تغريدات على صفحتها الرسمية على تويتر، السبت، "صحة ما تم تداوله بأحد القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل".

وجاء نفي وزارة الداخلية عقب نفي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الجمعة، صحة الأنباء التي تردّدت حول محاولة انتحار أسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل، في السجن.

وقالت الوزارة إن "تلك القناة سبق لها الادّعاء بمحاولة انتحار أحد النزلاء من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المركز وهو ما تم تكذيبه من قبل أسرة النزيل"، من دون ذكر نجل مرسي.

وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى "أنّ ذلك يؤكّد اختلاقها تلك الادعاءات في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتغطية على فشلها بالتأثير على الرأي العام والانقسامات داخل صفوفها".

وكان حساب "مؤسسة مرسي للديمقراطية" على منصة "تويتر"، ذكر أن أسرة مرسي "تنفي صحة الأخبار المتداولة بخصوص محاولة انتحار نجلها أسامة مرسي -المحامي- في محبسه بمجمع سجن بدر 3".

ودعت الأسرة وسائل الإعلام وبعض المنصات الحقوقية التي نشرت الخبر إلى "تحري الدقة والتأكد من مصادرها"، بحسب ما ورد على حساب "مؤسسة مرسي للديمقراطية".

وأضافت الأسرة أن أسامة مرسي "رغم ما يتعرض له من انتهاكات في محبسه لا يزال متمسكًا بطريق النضال السلمي وعلى درب أبيه دون يأس أو استسلام"، على حد تعبيرها.

وكانت منظمات حقوقية ووسائل إعلام، بعضها مقرب من جماعة "الإخوان المسلمين"، قد ذكرت أن 5 معتقلين بسجن بدر 3 يحاولون الانتحار بينهم نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وأرجعت مصدر المعلومات إلى ما وصفته بـ"رسالة مسربة من السجن".