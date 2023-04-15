دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ارتبط زيت الزيتون بالمطبخ العربي والمتوسطي ارتباطاً وثيقاً، نظراً لنكهته اللذيذة، ولما عرف عنه من فوائد عديدة. وقد تعتبر شجرة الزيتون الرمز الثقافي الجامع لدول حوض البحر المتوسط، والتي زينت أغصانها رموز الآلهة الإغريقية والرومانية.

وقد أصدر المجلس الدولي للزيتون تقديرات إنتاج الدول لزيت الزيتون للفترة ما بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023 لتشمل عددا من الدول العربية في القائمة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تقديرات حجم الإنتاج للدول العربية من زيت الزيتون.