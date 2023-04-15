دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت قيادة قوات الدعم السريع في السودان، أنها "تفاجأت، صباح السبت، بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تمركز قواتها في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتوجودة هناك".

ويأتي ذلك، في حين أكّدت وسائل إعلام سودانية حدوث إطلاق نار كثيف بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت قوات الدعم السريع التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" في تغريدات على صفحتها على تويتر، أنّ "قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وأكدت في بيان أنه "إزاء هذا الاعتداء الغاشم توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية، ومجموعة الوساطة ممثّلة في مالك عقار والأستاذ مني أركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم وأطلعتهم على الأمر".

وحتى لحظة وقوع الاشتباكات لم يصدر الجيش السوداني أي تعليق على الأحداث.