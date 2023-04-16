دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي و نظيره الجنوب السوداني سلفا كير "نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني".

ووفقا لبيان للرئاسة المصرية، تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من كير "تناول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان".

وأضاف البيان "أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام".

وذكر البيان: "أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان".

وتواصل القتال العنيف في أنحاء السودان، الأحد، بعد اندلاع الاشتباكات، السبت، بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني في أعقاب أشهر من التوترات بين الجانبين.

وقال شهود عيان في العاصمة السودانية الخرطوم لشبكة CNN، إن القتال اشتد بعد صلاة فجر الأحد، مع سماع أصوات صاخبة وانفجارات طوال الليل.