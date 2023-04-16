إثيوبيا تعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"

الشرق الأوسط
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إثيوبيا تعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمدCredit: AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعربت إثيوبيا عن "قلقها" بشأن اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، ودعت الأطراف السودانية إلى "ضبط النفس، والتوقف عن القتال، والعودة إلى مسار الحوار".

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ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في بيان، السبت، إن "هذه الاشتباكات تخالف الأعراف والقيم السودانية العريقة لأنها تأتي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي يجتهد فيه الشعب السوداني في الاعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل".

ودعا "كافة الأطراف إلى ضبط النفس، ووقف القتال، والعودة إلى الحوار السليم لاستكمال مسار لتفاوض، والتفاهم من أجل المصالح العليا للسودان الشقيق".

وأعلن أبي أحمد أن بلاده "مستعدة وجاهزة لدعم سلام الشعب السوداني الشقيق"، وقال: "نناشدكم بوقف القتال، والعودة إلى الحوار البناء السليم من أجل السودان، والشعب السوداني الشقيق".

و تواصل القتال العنيف في أنحاء السودان، الأحد، بعد اندلاع الاشتباكات، السبت، بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني في أعقاب أشهر من التوترات بين الجانبين.

وقال شهود عيان في العاصمة السودانية الخرطوم لشبكة CNN، إن القتال اشتد بعد صلاة فجر الأحد، مع سماع أصوات صاخبة وانفجارات طوال الليل.

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