جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و زعيم "تيار الحكمة" في العراق عمار الحكيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، الأحد، زعيم "تيار الحكمة" في العراق عمار الحكيم، و"جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الحكيم، عبر حسابه على تويتر: "في زيارة رمضانية إلى المملكة العربية السعودية التقينا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء في المملكة وتبادلنا التهاني بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وتمنينا للبلدين والشعبين الشقيقين العراقي والسعودي مزيدا من التألق والازدهار والأمن والأمان".

وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات البينية بين بغداد والرياض، حيث أبدينا دعمنا لأي خطوة تسهم في وقف العنف والقتال في اليمن الشقيق واستعادة هذا البلد المحوري دوره ومكانته العربية والإقليمية، كما أبدينا سعادتنا للخطوات العملية الجارية لاستعادة سوريا وشغل مقعدها في القمة العربية القادمة".

وتابع زعيم "تيار الحكمة": "أكدنا أن التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على عموم المنطقة، كما ثمنا لغة الاعتدال والتفاهم التي تسود بين فرقاء المنطقة للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة العلاقات".

وقال: "عبرنا عن قلقنا للتطورات المؤسفة في السودان و تمنينا معالجة الأزمة في هذا البلد العربي الشقيق عبر الحوار و التفاهم بين أطراف النزاع".

وبشأن العراق، ذكر زعيم "تيار الحكمة": "بينا أن العراق يحقق انجازات على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي، وذلك يعود لوجود تحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة، وعودة النسيج الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بعد دحر الإرهاب وخسارته لحواضنه الاجتماعية، كما لعبت أسعار النفط في وجود وفرة مالية نسبية تمكن الحكومة من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل. أكدنا أيضا أهمية التعاون في التحديات المشتركة خاصة في ملف المناخ وتغيراته".

ولفت إلى دعوته "إلى مزيد من التعاون في المجال البحثي والعلمي والخطوات التطبيقية في هذا المجال".