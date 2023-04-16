دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من ملكية الدولة، لملكية صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح محمد بن سلمان أنه تم نقل 4% من إجمالي أسهم (أرامكو)، من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان.

وعن أهمية ذلك، أشار ولي العهد السعودي إلى أن "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية، يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030"، بحسب البيان.

وأضاف محمد بن سلمان أن "عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، ويعزز مركز الصندوق المالي، وتصنيفه الائتماني"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن الدولة تظل المساهم الأكبر في أرامكو السعودية بنسبة 90,18% من إجمالي أسهم الشركة"، بحسب البيان.

واختتم ولي العهد قائلا إن "صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، واستحداث المزيد من الوظائف".