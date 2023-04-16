دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، اتصالين هاتفيين، مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "جرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".

وأضاف البيان: "شدد وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كان وزير الخارجية السعودي دعا، السبت، إلى "سرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وقال الأمير فيصل بن فرحان، عبر تويتر: "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".

وكانت السعودية أعربت، عن "قلقها البالغ جراء حالة التصعيد" والاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في السودان.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، السبت، تعرض إحدى طائراتها "لحادث" في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل إقلاعها إلى الرياض، وأضافت أنها قررت تعليق رحلاتها من وإلى السودان "حتى إشعار آخر".

وتواصل القتال العنيف في أنحاء السودان، الأحد، بعد اندلاع الاشتباكات، السبت، بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني في أعقاب أشهر من التوترات بين الجانبين، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.