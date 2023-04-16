دخان يتصاعد بسبب المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم في 16 أبريل/نيسان 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الأحد، أن قوات الجيش السوداني سيطرت واستولت على قواعد ومقرات ميليشيات قوات الدعم السريع في عدة مدن.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، نشرته على صفحتها على فيسبوك أن "قوات الجيش سيطرت عل مقرات ميليشيات في بورتسودان، كسلا، القضارف، الدمازين، كوستي، كادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".

وأضافت متحدثة عن قوات الدعم السريع أنهم "ولوا الأدبار وتركوا كل عتادهم ومركباتهم"، حسب وصفها.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان سابق إن "الفرقة الرابعة مشاة في منطقة الدمازين، تسلمت عدد 35 عربة لاند كروزر من قوات الدعم السريع المتمردة بكامل أسلحتها وعتادها".

وفي المقابل، أعلنت صفحة قوات الدعم السريع على تويتر، الأحد، أن "قوات الدعم السريع استولت على برج القوات البحرية بالقيادة العامة"، وأضافت أن "قوات الدعم السريع أسقطت طائرة سوخوي روعت المواطنين منذ الصباح"، دون أن تحدد مكان سقوطها.