دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبّرت رائدة الفضاء السعودية، ريانة البرناوي، الإثنين، عن حماسها لتكون قدوة للأجيال القادمة، وذلك بعد لقائها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت البرناوي صورة مع الأمير محمد بن سلمان، وعلقت عليها بالقول: "كلمات سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء قبل رحلتنا إلى المحطة الدولية للفضاء ستبقى محفورة في قلوبنا".

وتابعت رئادة الفضاء السعودية القول: "بحماس وإصرار ننطلق لنكون قدوة للأجيال القادمة ونسعى لتحقيق التقدم العلمي لوطننا الغالي".

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل 4 رواد فضاء سعوديين قبل رحلتهم العلمية إلى محطة الفضاء الدولية في مايو/أيار المقبل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتعد البرناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية ومسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية، في حين سيكون زميلها علي القرني أول رائد فضاء سعودي يحقق هذا الإنجاز، وفقا لواس.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للفضاء.