أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، إن مجموعته شبه العسكرية ستلاحق قائد القوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان، وستقدمه للعدالة.

وتتنافس القوات الموالية للجنرالين المتنافسين على السيطرة على السلطة وقد شهدت المدن السودانية قتالا مكثفا منذ السبت.

وكتب دقلو على تويتر: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن ويتدخل في جرائم الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان، وهو إسلامي متطرف يقوم بقصف المدنيين من الجو، ويشن جيشه حملة وحشية ضد الأبرياء، يقصفهم بمقاتلات الميغ".

وتابع حميدتي: "نحن نحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا في الظلام، وبعيدا عن الديمقراطية، سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة"، حسب قوله.

وأردف قائد قوات الدعم السريع قائلا: "لم نهاجم أحدا، خطواتنا بالمقام الأول ردا على الحصار والتعدي على قواتنا، نحن نحارب من أجل الشعب السوداني لضمان إحراز تقدم في المسار السياسي، والذي انتظره (الشعب) كثيرا".

وأردف حميدتي قائلا: "نحن نتخذ كل الإجراءات الممكنة للتأكد من سلامة وأمن الناس، لن نسمح بأن يصابوا بأذى وسنقوم بكل ما بوسعنا لحماية الديمقراطية وإعلاء حكم القانون في السودان، سننتصر ونحقق السلام والاستقرار"، حسب قوله.