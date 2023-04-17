أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدانت محكمة في طهران الأحد ما يصل إلى 10 عسكريين إيرانيين لتورطهم في إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية برحلتها رقم 752 في يناير/كانون الثاني من عام 2020، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، وفقًا لما ذكرته وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية.

وقالت مهر إن المتهم الرئيسي، قائد منظومة الدفاع الصاروخي أرض-جو "M1"، لم تذكر اسمه، والذي أسقط الطائرة، حُكم عليه بالسجن 13 عاما.

وأصدرت المحكمة العسكرية في طهران "حكمها النهائي" وقالت إن طائرة الركاب أسقطت بسبب "خطأ بشري".

وكتبت الوكالة: "اعتقد القائد عن طريق الخطأ أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رحلة 752 هي صاروخ كروز".

وقالت المحكمة، بحسب مهر، إن القائد أطلق صواريخ على الطائرة المدنية مرتين "خلافا لأوامر مركز القيادة والتعليمات الأخرى".

وقالت مهر إن الأشخاص الآخرين الذين ثبتت إدانتهم هم أفراد في مركز الدفاع الجوي.

وضُربت طائرة بوينغ 737 المتجهة إلى كييف بصواريخ مضادة للطائرات وتحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" في طهران في 8 يناير/كانون الثاني من عام 2020، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم على متنها.

ووقع الحادث في وقت تصاعدت فيه التوترات مع الولايات المتحدة، بعد ساعات من شن إيران ضربات صاروخية باليستية على قاعدة أمريكية في العراق، في إطار رد طهران على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيّرة.

وبعد أيام من إسقاط الطائرة المدنية، اعترفت السلطات الإيرانية أخيرًا بأن القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإسلامي قد أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ بعد أن أخطأ أحد مشغلي الدفاع الجوي في تعريفها على أنها صاروخ كروز.

وكان 138 مسافرا من بين ضحايا المأساة في طريقهم إلى كندا، وفقًا لشبكة CBC، ومن بين الضحايا 82 إيرانيًا و 63 كنديًا و11 أوكرانيًا و 10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.