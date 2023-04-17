وزير خارجية إسرائيل: نشارك في جهود لتهدئة الأوضاع في السودان

القدس (CNN)-- قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن إسرائيل "تشارك في محاولة تهدئة الأوضاع في السودان".

وأضاف كوهين أن إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تشارك جميعها في هذه الجهود، وتابع أن "إسرائيل تحاول قدر المستطاع المشاركة في تهدئة الأمور إذا كان هذا ممكنا".

وجاء تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال رده على سؤال في مقابلة إذاعية عما إذا "كانت إسرائيل تساعد النظام الحالي في السودان في صد التمرد والحرب في الشوارع".

يذكر أنه في أوائل فبراير/ شباط من هذا العام، وضعت إسرائيل والسودان اللمسات الأخيرة على نص اتفاق سلام سيتم توقيعه "في وقت لاحق من هذا العام"، كما أعلن كوهين بعد عودته من رحلة إلى الخرطوم في ذلك الوقت، وكان التوقيع مشروطا بـ"نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية".

وكان السودان جزءا من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكن بعد الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تعثرت الخطوات النهائية.

وخلال زيارته للخرطوم في فبراير، التقى كوهين برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.