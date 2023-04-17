أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة السودانية مؤقتا بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي وأجوائها، على هامش النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

لا تقوم الخطوط الجوية القطرية حاليًا بتشغيل رحلات من الدوحة إلى الخرطوم ومن الخرطوم إلى الدوحة، بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي والمجال الجوي.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في تغريدة على تويتر: "يتم إبلاغ الركاب ونحن نراقب الوضع عن كثب في الوقت الحالي بحثًا عن أي تطورات مستقبلية".