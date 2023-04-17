أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعا وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، ووزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وعودة الطرفين المتنازعين إلى المفاوضات.

وقال بلينكن إلى جانب كليفرلي على هامش محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اليابان، إن هناك "قلق عميق مشترك" بشأن القتال و"وجهة نظر مشتركة قوية" بأن الجنرالات بحاجة إلى ضمان حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن هناك "وجهة نظر راسخة" بين الشركاء بشأن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى محادثات السلام.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "الشعب السوداني يريد عودة الجيش إلى الثكنات، يريد الديمقراطية، (السودانيون) يريدون حكومة يقودها المدنيون، يجب على السودان أن يعود إلى هذا المسار".

وردد كليفرلي رسالة بلينكن قائلا: "المستقبل القريب يكمن في أيدي الجنرالات المشاركين في هذه المعركة، وندعوهم إلى وضع السلام أولاً لإنهاء القتال والعودة إلى المفاوضات"، حسب قوله.