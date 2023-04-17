أمريكا تُعلن مقتل قيادي بارز في داعش بغارة شمالي شرق سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- استهدفت غارة بطائرة هليكوبتر أمريكية شمالي شرق سوريا قياديًا بارزًا ومخططًا لداعش في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بحسب متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية.

وقال الكولونيل جو بوسينو: "نعتقد أن الغارة قتلت قائدا بارزا في داعش بسوريا كما أنه مخطط لعمليات التنظيم ومسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا"، ولم يُكشف عن هوية القائد المستهدف بالغارة.

وأضاف المتحدث قائلا إن عنصرين مسلحين آخرين قُتلا في الغارة الأمريكية أيضا.

وأضاف بوسينو قائلا إن العملية لم تٌسفر عن مقتل أي جندي أمريكي ولم تُسقط الطائرة المروحية الأمريكية.

وتبقي الولايات المتحدة تركيزها على هزيمة داعش في سوريا والعراق كجزء من حملة مستمرة لمنع التنظيم الإرهابي من النمو مرة أخرى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة ألقت القبض قبل أسبوع على عنصر من تنظيم داعش واثنين من رفاقه شرقي سوريا في غارة أخرى بطائرة مروحية.