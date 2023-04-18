دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أن "القوات المصرية المتواجدة في السودان، بهدف التدريب فقط وليست لدعم طرف على حساب طرف".

وقال الرئيس السيسي إن "اتصالاتنا من أجل التأكيد على أمن وسلامة الجنود المصريين الموجودين هناك".

وكان قائد القوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، قال إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون"، بعد تناقل مقطع فيديو يظهر احتجاز مجموعة من القوات المصرية في القاعدة، على أثر الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني النظامي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، أن "موقف مصر ثابت ولا تتدخل في شئون الدول وما يحدث في السودان هو شأن داخلي"، لافتا إلى أن "مصر موقفها أيضًا ثابت وحريصة على عدم تصعيد الموقف في السودان".

وشدد السيسي، على أنه لا بد من إجراء المفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة. وقال السيسى في تصريحات أثناء الاجتماع، إن "مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء".

وأضاف الرئيس المصري: "نكثف اتصالاتنا مع أشقائنا بالسودان وصولاً إلى وقف إطلاق النار".

وأوضح السيسي قائلا: "نعمل على التفاوض من أجل الوصول إلى حل حيال هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن حقناً للدماء، والاتصالات لا تنتهي مع الأطراف السودانية لحقن الدماء في السودان واستعادة الاستقرار".