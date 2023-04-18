دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الإثنين، مقطع فيديو من الفضاء يُظهر مدن مكة والمدينة المنورة وجدة في السعودية وأشار إلى أن الحرم المكي يظهر كأنه "بؤرة ضوء".

وشارك النيادي متابعيه عبر صفحته على موقع تويتر مقطع فيديو قال إنه يظهر المدينة المنورة ومدينة جدة في السعودية.

وصوّر رائد الفضاء الإماراتي مدينة مكة، المقدسة لدى المسلمين حول العالم، وأشار إلى أن الحرم المكي يظهر النور منه وكأنه "بؤرة ضوء" على حد تعبيره.

وكتب النيادي في التغريدة التي تضمنت الفيديو: "من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة... إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية"، حسب قوله.

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي يجري مهمة في محطة الفضاء الدولية تمتد لمدة 6 أشهر، في أطول مهمة بالفضاء في تاريخ الدول العربية.