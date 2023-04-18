بلينكن يتصل بطرفي النزاع في السودان.. وهذا ما قاله دقلو عن المكالمة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال قائدا الفصيلين العسكريين المتنافسين في السودان إنهما تحدثا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمعالجة الوضع الحالي في البلاد.

وقال رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، إنه تحدث مع بلينكن عبر الهاتف و "ناقش معه القضايا الملحة في السودان"، حسبما ذكر في تغريدة على "تويتر".

وأضاف قائد قوات الدعم السريع: "سنجري اتصالا هاتفيا آخر لمواصلة الحوار والعمل يدا بيد لخلق مستقبل أكثر إشراقا لشعبينا".

كما تحدث القائد العسكري للبلاد، الجنرال عبد الفتاح البرهان، مع بلينكن بشأن الوضع الحرج في البلاد، حسبما قال مسؤول بمكتب البرهان لشبكة CNN يوم الثلاثاء، موضحًا أن بياناً سيصدر قريباً.