بلينكن يعلن تعرض موكب دبلوماسي أمريكي لإطلاق نار في السودان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقوع هجوم على موكب دبلوماسي أمريكي في السودان وسط أعمال عنف مستمرة في هذا البلد وكرر الدعوات لوقف إطلاق النار الفوري.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في بلدة كارويزاوا، حيث يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع قبل قمة الشهر المقبل في هيروشيما: "لقد تعرض موكب دبلوماسي أمريكي لإطلاق نار بالأمس، جميع مواطنينا بأمان لكن هذا التصرف كان متهورا ويفتقد للمسؤولية وبالطبع خطير"، وأشار إلى أن التحقيق في الحادثة جار.

وقال في مكالمتيه السابقتين مع قائدي الفصيلين العسكريين المتناحرين، إنه أوضح أن أي هجمات أو تهديدات أو مخاطر يتعرض لها الدبلوماسيون الأمريكيون "غير مقبولة على الإطلاق".

وجدد الوزير دعواته إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح للأطراف المتحاربة بالعودة إلى المفاوضات.