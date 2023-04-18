البرهان لـCNN: سنلتزم بوقف إطلاق النار في السودان لمدة 24 ساعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد قائد القوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، أن الجيش السوداني سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح من قوى دولية ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لمدة 24 ساعة.

وقال البرهان: "لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد (الهدنة) لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً اليوم".

والآلية الثلاثية، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، والاتحاد الأفريقي (AU)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD).

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة واتهمت الجيش السوداني بخرق الهدنة.