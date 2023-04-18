القاهرة، مصر (CNN)-- شهد الإعلان عن موعد عيد الفطر في مصر، جدلًا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا لمركز الفلك الدولي يشير إلى أن يوم السبت أول أيام العيد.

في حين سبق أن توقع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن يوم الجمعة هو أول أيام العيد. وحددت الحكومة على أثر ذلك الإجازة الرسمية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل/نيسان حتى يوم 25 من الشهر نفسه بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء.

وبعدها أصدر مركز الفلك الدولي، بيانًا رسميًا أوضح فيه أنه ليست جهة إعلان عن موعد عيد الفطر، معرفًا نفسه بأنه مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية، مشيرًا إلى أنه لم يعلن أن يوم السبت سيكون عيد الفطر، ولكن بعض وسائل الإعلام نشرت خبرًا مجتزأ منسوبا للمركز.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، إن المعهد يقوم بالإعلان عن مواعيد بدء الشهور العربية طبقًا للحسابات الفلكية، وحددت الحسابات يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل/نيسان الجاري، أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحًا أن المعهد يمتلك تلسكوبات ثابتة ومحمولة ترصد سطح وحجم القمر على مدار الشهر العربي بشكل دوري، وتقوم بناءً عليها بإعداد الدليل الفلكي ونشره ورقيًا وإلكترونيًا وكذلك على التطبيق إلكتروني للمعهد، ويوضح الدليل مواعيد ميلاد الهلال، والاقتران، وشكل الهلال، والظواهر الفلكية الأخرى.

ويرسل معهد الفلك تقارير شهرية عن ظروف رؤية الهلال إلى دار الإفتاء المصرية، والتي تتولى تحري رؤية الهلال للأشهر العربية بمشاركة المعهد باستخدام المناظير الثابتة والمحمولة من مواقع عدة مختارة لهذا الغرض، وإرسال تقارير الرؤية إلى المفتي لاتخاذ القرار الشرعي المناسب بشأن بداية الشهر الهجري الجديد.

وأشار القاضي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى بيان مركز الفلك الدولي بشأن موعد عيد الفطر، قائلًا :"هذا البيان غير موفق خاصة وأن مركز الفلك الدولي محدود الإمكانيات والموارد البشرية، ولا يعتمد عليه في تحديد المواعيد أما بالنسبة للرؤية تتم من خلال مركز الأرصاد الجوية الذي يرصد ظهور الهلال"، مضيفًا :"وقد وجهت اللوم لمركز الفلك الدولي على هذا البيان من خلال السلطات الإماراتية".

وأكد مركز الفلك الدولي، أنه نشر مقالًا حول تفاصيل تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم لتحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية، ولكنه لم يعلن موعد عيد الفطر يوم السبت، وفقًا لبيان رسمي.

ولفت جاد القاضي، إلى ظواهر فلكية تؤكد موعد عيد الفطر المبارك، وهي ظاهرة كسوف الشمس والتي ستحدث يوم الخميس في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، وبعدها يظهر هلال الشهر العربي بعدها بحوالي 12 ساعة مما يثبت أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن كسوف الشمس لن يؤثر على رؤية الهلاك؛ لأنه سيكون في مناطق جنوب المحيط الهادي وغرب أستراليا وبعض جزر إندونيسيا، ولن يرى الكسوف في المنطقة العربية ومنها مصر.

ونوه جاد القاضي، إلى أنه رغم الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، إلا أن هناك لجنة من دار الإفتاء تتولى بالتعاون مع المعهد، تلقي تقارير اللجان المنوط بها استطلاع رؤية الهلال في 9 مواقع حول الجمهورية للإعلان عن بداية الشهور العربية، ولا يقتصر ذلك على أشهر المواسم الدينية فقط، بل يتم استطلاع الهلال في كل الشهور، معربا عن أمله أن يتم الاعتماد على الحسابات الفلكية في حساب الشهور الهجرية، خاصة في ظل الظروف المناخية التي تصعب من رؤية الهلال، رغم عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية.

وتتولى دار الإفتاء المصرية، استطلاع أهلة الشهور القمرية عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وتقوم هذه اللجان بالتأكد من رؤية الهلاك، وتضطلع الدار إلى إطلاق قمر صناعي إسلامي لرصد أوائل الشهور العربية، بالتعاون مع جامعة القاهرة وبعض الدول العربية والإسلامية، وفقًا لما ذكرته على موقعها الرسمي.

وأكد جاد القاضي، على الإمكانيات والقدرات التي يتميز بها معهد البحوث الفلكية المصري، موضحًا أن معهد الفلك المصري أحد أقدم المعاهد الفلكية في الشرق الأوسط، حيث تم تأسيسه عام 1839، خلال فترة أسرة حكم محمد علي للبلاد، كمرصد فلكي ليحدد مواعيد الصلاة، وبداية الشهور العربية، والتقويم الهجري والقبطي، كما يتميز بتوافر القدرات والكفاءات البشرية الدارسة والمدربة في اليابان وأمريكا وأستراليا، كما يتواصل مع فرق بحثية بهذه الدول، إضافة إلى ذلك، تتوافر بالمعهد أحدث المعدات والأجهزة في العالم في الأبحاث الفلكية والجيوفزيقية، مستدلًا على قدرات المعهد بمشاركته الفعالة في العديد من المحافل الدولية.

وفي سياق متصل أكدت دار الإفتاء، أنها ستعلن عن نتيجة رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1444، مساء الخميس، وذلك لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.