دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا النائب المصري، مصطفى بكري، إثيوبيا إلى "رفع يدها" و"النأي بنفسها" عن التدخل بالشؤون الداخلية للسودان مشيرا إلى أن مصر لا تتدخل بشؤون الدول الأخرى لكنها لن تقف صامتة أمام المساس بأمنها القومي.

وقال بكري في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع تويتر: "ترؤس الرئيس السيسي لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحه يعكس إهتمام القيادة المصرية بما يحدث من صراع عسكري على أرض السودان، خاصة مع وجود عدد من ضباطنا وجنودنا الذين كانوا في مهمة رسمية تتعلق بالمناورات المشتركة بين البلدين".

وأضاف النائب المصري: "مصر تحرص دوما في مواقفها على عدم التدخل في شؤون أي من الدول الأخري، وتسعى من خلال جهودها وبالتنسيق مع الدول الأخرى على دعوة المتصارعين في السودان إلي مائدة التفاوض، السودان تمثل عمق استراتيجي لمصر وأمن السودان جزء من الأمن القومي المصري. ومصر كلها تتمنى عودة الإستقرار إلى السودان الشقيق وإنهاء كافة الصراعات من على أراضيه والإحتكام إلى الخيار السلمي وتفعيل العملية السياسيه بين كافة القوى السودانيه دون تدخل من أحد".

وأردف بكري قائلا: "أتمنى من بعض الأطراف خاصة أثيوبيا أن ترفع يدها وتنأي بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني وأن تكف عن التحريض ودعم طرف على حساب آخر لأسباب نعلمها جميعا. أثيوبيا من مصلحتها إحداث فتنة وتغذية الصراعات على أرض السودان نكاية في مصر والسودان على السواء".

وأضاف بكري قائلا: "وإذا كانت مصر تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني، فليس معنى ذلك أنها ستقف صامته أمام أي تهديدات أو محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو سعي بعض الأطراف إلى تمزيق السودان ووحدته. كفوا عن العبث واتركوا السودان وشأنه فهو وحده قادر على إنهاء الأزمه ومحاسبة كل المتجاوزين".

وختم النائب المصري بالقول: "وأظن أن تصريح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لعدم التصعيد في السودان وتطالب كافة الأطراف بعدم التدخل هو أبلغ رد وتأكيد على ثوابت الموقف المصري".