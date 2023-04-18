دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الإمارات، يرافقه خلالها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة إن "الرئيس الإماراتي رحب خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي، بزيارة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده إلى بلدهما الثاني دولة الإمارات؛ وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما".

وتبادل الجانبان التهاني والأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وبحثا العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار، كما أقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة إفطار، تكريماً للعاهل الأردني وولي العهد والوفد المرافق لهما، بحسب (وام).

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "اللقاء بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين"، كما "أعرب العاهل الأردني عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات الشقيقة".

وأكد الزعيمان "حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة"، بحسب ما ذكرت (بترا)..