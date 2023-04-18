الشرطة الإسرائيلية: إصابة رجلين بإطلاق نار في القدس الشرقية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن رجلين أُصيبا بجروح متوسطة في أعقاب "هجوم إرهابي" مشتبه به وقع بالقرب من قبر شمعون هاتزاديك في القدس الشرقية فجر الثلاثاء.

وجاء في البيان: "ووردت أنباء عن إطلاق نار على سيارة في منطقة شمعون هاتزاديك في القدس، ونتيجة لذلك، أصيب اثنان من ركاب السيارة بجروح متوسطة (وفقًا لمسؤولين طبيين) وتم تقديم المزيد من العلاج الطبي".

وأردفت الشرطة الإسرائيلية بالقول: "وتواجد رجال شرطة وشرطة حرس الحدود في الموقع لإجراء عمليات البحث عن المشتبه به الذي فر من مكان الحادث".

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في نجمة داوود الحمراء في بيان إن رجلين أصيبا في "حادث إطلاق نار" بالقرب من قبر شمعون هاتزاديك في حوالي الساعة 7 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وقالت الشرطة في بيان لاحق إن القوات عثرت على مدفع رشاش من طراز "كارلو" بالقرب من موقع إطلاق النار.

يُعتبر قبر شمعون هاتزاديك موقعا مقدسا في الديانة اليهودية ويقع في ما يُعرف أيضًا باسم حي الشيخ جراح ذي الأغلبية الفلسطينية في القدس الشرقية