دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، الاثنين، أنه وصل مع زوجته في زيارة إلى إسرائيل.

وقال رضا بهلوي في تغريدة مرفقة بصورة على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وصلنا أنا وياسمين (زوجته)، للتو إلى إسرائيل. نحن سعداء جدًا لوجودنا هنا ومخلصون للعمل من أجل مستقبل سلمي ومزدهر يستحقه شعوب منطقتنا، سنبني هذا المستقبل معا، في صداقة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "من المهم بشكل خاص أن أكون هنا في يوم ذكرى المحرقة في إسرائيل. اليوم، أنضم إلى الناجين من الهولوكوست وعائلاتهم للمساعدة في الحفاظ على إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست. وكما قال المؤلف إيلي ويزل، بدون ذاكرة لا يوجد أمل".

وكان رضا بهلوي ذكر في تغريدة سابقة على تويتر، الأحد: "أتوجه إلى إسرائيل حاملا رسالة صداقة من الشعب الإيراني واستمع إلى أراء الخبراء في موضوع المياه وسبل مواجهة استهتار النظام الإيراني بالموارد المائية، وتقديم واجب الاحترام لضحايا الهولوكوست في ذكرى المحرقة".

ويعتبر رضا بهلوي، نجل محمد رضا بهلوي آخر شاه حكم إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979، أبرز شخصية إيرانية تقوم بزيارة إلى إسرائيل.

وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية في بيان إن الغرض من زيارة رضا بهلوي هو إقامة "جسر بين إسرائيل والشعب الإيراني والتعبير عن المعارضة المشتركة لنظام آيات الله".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، رفض مناقشة الأمر عندما تلقى سؤالا عن زيارة رضا بهلوي، الذي يعيش في المنفى، في مؤتمر صحفي. وقال: "لا الشخص المذكور، ولا الغرض من هذه الزيارة ولا المكان الذي يريد أن يسافر إليه يستحقون النقاش".