أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة "لضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين وإخلاء الجرحى".

وتم التوصل لـ"الهدنة" بعد محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حسبما قال دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي.

وادعى دقلو أن خصومه، القوات المسلحة السودانية، فشلت بالالتزام بوقف إطلاق النار وقصفت مواقع مأهولة بالسكان معرضة حياة المدنيين للخطر.

وأضاف حميدتي قائلا: "ننتظر محادثات إضافية مع وزير الخارجية الأمريكي حول الطريقة التي يجب التعامل بها مع هذه الخروقات"، حسب قوله.