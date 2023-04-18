سوريا: وزير الخارجية السعودي يصل دمشق اليوم للقاء الرئيس بشار الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل دمشق، الثلاثاء، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن وزير الخارجية السعودي وصل إلى سوريا "في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق"، وأضافت أنه كان في استقباله وصوله إلى مطار دمشق الدولي وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام.

وتعتبر هذه أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

يذكر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زار السعودية، في يوم 12 أبريل/ نيسان الحالي، في "زيارة عمل" هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى المملكة منذ عام 2011.

وأفادت وكالة الأنباء السورية وقتها بأن المقداد وصل إلى مدينة جدة تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي.

وكان وزير الخارجية السعودي أكد، في تصريحات سابقة، حرص بلاده "على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي"، في اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، بحسب وكالة الأنباء السعودية.