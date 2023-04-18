دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت حركة النهضة في تونس، مساء الاثنين، بيانا حول إيقاف رئيسها راشد الغنوشي من قبل السلطات.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة (تونس أفريقيا للأنباء)، أن "فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء الاثنين، إثر صدور مذكرة إيقاف بحقه من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وأفاد المصدر بأن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد البحث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس"، بحسب الوكالة.

وأضاف المصدر بوزارة الداخلية أن "الغنوشي سيبقى على ذمة البحث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".

ومن جانبها، قالت حركة النهضة في بيان نشره مكتب الإعلام والاتصال التابع للحركة على فيسبوك: "إثر قيام فرقة أمنية، مساء الاثنين، بمداهمة منزل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، فإن حركة النهضة تندد بهذا التطور الخطير جدا، وتطالب بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

وأضاف البيان: "كما تدعو كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".