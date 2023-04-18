بعد اعتقال الغنوشي... الرئيس التونسي: نخوض حرب تحرير لفرض سيادة الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد قوات الأمن الداخلي: "من واجبنا المحافظة على الدولة ضد الذين يريدون إسقاطها وضرب مؤسساتها وحاولوا يائسين تفجيرها من الداخل".

وأضاف سعيد: "نحن نخوض حرب تحرير من أجل فرض سيادتنا كاملة ولن نتنازل عن أي جزء منها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأكد الرئيس التونسي: "لا نريد أن يُظلم أحد، لكن لا نريد أن تبقى الدولة التونسية فريسة لمن يريدون أن يعبثوا بها كما يشاؤون".

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء التونسية على صفحتها على تويتر، عن عضو هيئة الدّفاع التونسية المحامية منية بوعلي، قولها إنه تم "إيقاف القياديين بحركة النهضة محمّد القوماني وبلقاسم حسن سويعات".

وجاءت تلك التطورات بعد أن اعتقلت قوات الأمن التونسية، مساء الاثنين، رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، إضافة إلى المسؤول عن العمل الطلابي بالحركة محمّد شنيبة.