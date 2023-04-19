عبدالله العودة يتحدث عن خطوة في "الاتجاه الصحيح" للحكومة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح ابن الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عبدالله العودة، الأربعاء، فتح الحكومة السعودية آفاقا مع العالمين العربي والإسلامي والقادة الفلسطينيين واصفا إياها بـ"الأفضل".

وقال العودة عبر صفحته الموثقة على تويتر: "فتح الحكومة السعودية آفاق مع العالم العربي والإسلامي ومع القادة الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتابع نجل سلمان العودة بالقول: "وبرغم خلافنا الجذري مع الحكومة السعودية إلا أن هذه الخطوة الأفضل التي كان يفترض أن تكون منذ زمن بعيد"، حسب قوله.

وتزامنت تغريدة العودة مع أنباء عن استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الفلسطيني محمود عباس.