القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفع سعر كعك العيد المعروف في مصر باسم "الكحك"، بنسب تجاوزت أكثر من 25% للكيلو بموسم عيد الفطر هذا العام، نتيجة زيادة أسعار المستلزمات من دقيق، وسمن، وسكر لارتفاع سعرها عالميًا، وتسببت هذه الزيادة في تأخر بدء موسم بيع الكعك وتراجع المبيعات.

وقال محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلوى والشكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية الأسبق، إن أسعار كعك العيد في مصر ارتفعت خلال موسم عيد الفطر في عام 2023 بنسبة أكثر من 25% مقارنةً بالعام الماضي، ليتراوح متوسط سعر كيلو الكعك (السادة) 120 جنيهًا (3.88 دولار) للكيلو، نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج عالميًا، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما أثر على مبيعات الكعك هذا العام، والتي انخفضت بشكل ملحوظ.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من متوسط 15.7 جنيه في مارس/أذار عام 2022 إلى 30.93 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، نتيجة نقص تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بسبب تداعيات موجة التضخم العالمي، والحرب الروسية- الأوكرانية.

وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن معظم مستلزمات إنتاج كعك العيد يتم استيرادها من الخارج أو يتم إنتاجها محليًا وبيعها بالسعر العالمي، وبالتالي، تأثرت هذه المستلزمات من دقيق، وسكر وخلافه، بارتفاع الأسعار عالميًا، مما أدى لزيادة أسعار الكعك وانخفاض المبيعات، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى تغير سلوك المستهلكين محليًا وعالميًا ليتجهوا نحو شراء الأولويات الأساسية بشكل رئيسي.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 33.9% في شهر مارس/أذار الماضي، وزادت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار محمد فوزي، إلى تراجع هامش ربحية مصنعي الكعك رغم زيادة الأسعار، مفسرًا السبب لانخفاض حجم الإنتاج من الكعك هذا العام، بسبب ضعف الإقبال، وبالتالي مع تراجع الإنتاج تتأثر هوامش ربحية المصنعين بارتفاع التكلفة بشكل أكبر.

وطرحت وزارة الزراعة المصرية، منتجات من كعك العيد في منافذ الوزارة بأسعار مخفضة لتناسب جميع الفئات، ويبدأ سعر كيلو الكعك السادة والبسكويت من 120 جنيهًا (3.88 دولار) للكيلو، المنتج من مركز البحوث الزراعية، أما المنتج من قبل المشروع الخدمي للتغذية المدرسية يباع بسعر 80 جنيهًا (2.59 دولار) للكيلو.

ومن جانبه، قال مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية، إن أسعار كعك العيد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30-50% مقارنةً بالعام الماضي نتيجة زيادة أسعار المكونات من دقيق، من متوسط 14 ألف جنيه (453.06 دولار) للطن إلى 33 ألف جنيه (1067.92 دولار) للطن، وزادت أسعار الزبدة والسكر بنفس المستويات، مما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ، مستدلًا على ذلك بتأخر الإقبال على شراء الكعك رغم قرب حلول عيد الفطر.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أسعار كيلو الكعك السادة تبدأ من 100 جنيه (3.24 دولار) حتى 140 جنيهًا (4.53 دولار) للمحلات الشعبية في المحافظات، ليرتفع السعر بداية من 300 جنيه (9.71 دولار) للكيلو في المحلات التجارية الشهيرة حتى يصل إلى 6 آلاف جنيه (194.17 دولار) لبعض علب الكعك الفاخر، متوقعًا انخفاض المبيعات بنفس نسب زيادة الأسعار في ظل تراجع حجم الطلب، وكذلك انخفاض كميات الاستهلاك.