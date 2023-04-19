أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدانت 15 سفارة في السودان الأربعاء "بشكل واضح" أعمال العنف الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ودعت إلى وقف فوري للقتال دون شروط مسبقة، الأربعاء.

وفي بيان مشترك، نددت سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وجمهورية كوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بالعنف "بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

وجاء في البيان: "مع استمرار القتال في يومه الخامس، يواصل الناس في جميع أنحاء السودان الاحتماء في منازلهم، خوفًا على حياتهم، بينما يعانون من نفاد الوقود والغذاء والأدوية والمياه".

وتابع البيان بالقول: "أسفرت العمليات العسكرية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وتعرض الشعب السوداني والدبلوماسيين وعاملي الإغاثة الإنسانية للخطر بتهور"، وأردف: "حصيلة القتلى مرتفعة، مع تقديرات أولية بمقتل أكثر من 270 مدنياً".

ودعت السفارات القادة العسكريين إلى "الدخول في حوار دون تأخير".

وأضافت السفارات في بيانها: "نحث جميع القوى على تجنب المزيد من التصعيد، ووقف إطلاق النار، ووقف تحركات القوات وتعليق عمليات إعادة الإمداد والتزود بالوقود وإعادة التسليح، والشروع في محادثات لحل القضايا العالقة".

وتابعت السفارات في البيان نفسه بالقول: "ندعو الأطراف المقاتلة على وجه التحديد إلى التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين والجهات الفاعلة في المجال الإنساني".

وأكدت السفارات أن "التسوية الشاملة والدائمة للخلافات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هي أولوية ملحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار السياسي السلمي".