دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، الثلاثاء، ما تم تداوله عن قيام وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، الخميس المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشددت الوزارة على "ضرورة تحري الدقة في نقل الخبر والحرص على تجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة".

وكانت وسائل إعلام كويتية زعمت أن وزير خارجية الكويت سيقوم بزيارة إلى العاصمة السورية، الخميس المقبل، في إطار التقارب العربي مع سوريا.

وكان وزير الخارجية الكويتي، أكد مؤخرا، أن "بلاده لن تخرج عن الإجماع العربي بشأن سوريا"، موضحا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية".

ويأتي ذلك بينما أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الثلاثاء، أول زيارة إلى العاصمة دمشق، منذ أكثر من 12 عاما، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد لبحث الوضع في سوريا وتسوية الأزمة سياسيا.