دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت محافظة الطائف السعودية، الأربعاء، تساقط كثيف للبَرَد أدى لتعطل الحركة المروية، فيما أعلنت السلطات أنها تعمل على إزاحة البرد بطريق (الطائف_ الرياض).

وتناقل مغردون عبر تويتر مقاطع فيديو تظهر تكدس البَرَد على الطرق، فيما تعطلت السيارات، وكذلك نشرت محافظة الطائف عبر تويتر فيديو لتساقطه، وقالت: "جراء الحالة المطرية التي شهدتها أجزاء من شمال المحافظة".

ومن جانبها، نشرت أمانة الطائف عبر تويتر صورا لعملية إزالة البَرَد وقالت: "فرق الأمانة تباشر أعمال ازاحة البرد بطريق (الطائف _ الرياض) جراء الحالة المطرية التي شهدتها أحياء شمال الطائف".

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع، في تقرير، الثلاثاء، "استمرار هطول الأمطار الرعدية (الربيعية) على معظم مناطق المملكة، والمصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار مع فرصة لجريان السيول، وتساقط الثلوج"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفاد التقرير بـ"هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من يوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل".